Universitária apontada como serial killer agia com ajuda da irmã gêmea, segundo MP

Ana Paula Veloso Fernandes é suspeita de matar quatro pessoas em São Paulo e no Rio - (crédito: Reprodução)

A universitária Ana Paula Veloso Fernandes, de 35 anos, foi presa preventivamente acusada de assassinar quatro pessoas com veneno nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para o Ministério Público, a estudante de direito é uma “serial killer” que teria agido entre janeiro e maio deste ano.

As vítimas identificadas são Marcelo Hari Fonseca e Maria Aparecida Rodrigues, mortos em Guarulhos; Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias (RJ); e o tunisiano Hayder Mhazres, na capital paulista. Os promotores aguardam laudos periciais que devem apontar qual substância foi usada nos envenenamentos.

Como agia a suspeita, segundo o Ministério Público

De acordo com a Promotoria, Ana Paula se aproximava das vítimas fingindo interesse afetivo ou amizade, com o objetivo de se apropriar dos bens delas. O MP sustenta que a universitária agiu com a ajuda da irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, e de Michelle Paiva da Silva, filha de uma das vítimas. As duas também estão presas por suspeita de participação nos crimes.

Os promotores Rodrigo Merli Antunes e Vania Caceres Stefanoni, responsáveis pela denúncia, classificaram o caso como de extrema gravidade. “Estamos diante de uma verdadeira serial killer”, afirmaram em documento à Justiça, pedindo a conversão da prisão temporária de Ana Paula em preventiva.

Investigação começou com caso de bolo envenenado

Ana Paula foi detida pela primeira vez em 9 de julho, após ser suspeita de tentar envenenar colegas de faculdade com um bolo. Segundo a polícia, ela teria preparado o alimento para incriminar a esposa de um policial militar com quem mantinha um relacionamento extraconjugal.

O delegado Halisson Ideiao, do 1º Distrito Policial de Guarulhos, explicou que a investigação do bolo levou à descoberta das mortes. “Através desse inquérito, chegamos à conclusão de que Ana Paula Veloso não era vítima, mas sim uma serial killer”, disse à TV Globo.

Prisões e andamento das investigações

Com o avanço das investigações, a Justiça decretou em 4 de setembro a prisão preventiva de Ana Paula pelos quatro homicídios. Segundo o delegado, uma das mortes teria sido encomendada pela própria filha da vítima. “Ela matou quatro pessoas envenenadas, entre elas um idoso, a mando da filha dele, que pagou e financiou a viagem de Ana Paula para executar o próprio pai”, afirmou Halisson.

Atualmente, Ana Paula está presa em uma unidade prisional em Guarulhos. A irmã Roberta foi detida em agosto, em São Paulo, e Michelle foi presa em Duque de Caxias no início de outubro.

O Ministério Público informou que ambas continuam presas de forma temporária até a conclusão das investigações. A Polícia Civil apura se há outras possíveis vítimas.