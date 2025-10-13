Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (13/10), cinco loterias: os concursos 6851 da Quina, o 3511 da Lotofácil, o 2835 da Lotomania, 2872 da Dupla-Sena e o 758 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 13 - 18 - 32 - 42 - 55.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 07 - 08 - 24 - 27 - 29 - 33 - 40 - 46 - 49 - 50 - 66 - 68 - 75 - 81 - 82 - 86 - 88 - 92 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 07 - 18 - 21 - 43 - 44 - 46 no primeiro sorteio; 01 - 14 - 16 - 19 - 29 - 32 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 369 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Acompanhe o sorteio na íntegra.