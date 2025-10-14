Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (14/10), cinco loterias: os concursos 2927 da Mega-Sena; o 3512 da Lotofácil; o 6852 da Quina; o 2307 da Timemania e o 1128 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 32 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 24 - 46 - 50 - 62 - 68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 09 - 10 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24. O mês da sorte é 04 (abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 34 milhões apresentou o seguinte resultado: 02 - 13 - 38 - 44 - 52 - 64 - 80. O time do coração é o 29 (Coritiba/PR).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.







