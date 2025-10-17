Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (17/10), cinco loterias: os concursos 6855 da Quina; o 2874 da Dupla Sena; o 3515 da Lotofácil; o 2837 da Lotomania e o 760 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 06 - 33 - 56 - 63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 06 - 08 - 10 - 11 - 15 - 19 - 22 - 38 - 43 - 50 - 61 - 62 - 65 - 69 - 74 - 77 - 84 - 85 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08 - 15 - 18 - 19 - 29 -34 no primeiro sorteio; 01 - 12 - 14 - 31 - 32 - 41 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 695 mil e R$ 50 mil.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 2

Coluna 3: 4

Coluna 4: 0

Coluna 5: 7

Coluna 6: 4

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.