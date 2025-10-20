Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (20/10), cinco loterias: os concursos 6857 da Quina, o 3517 da Lotofácil, o 2838 da Lotomania, 2875 da Dupla-Sena e o 761 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 21 - 32 - 34 - 41 - 46.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05 - 06 - 12 - 16 - 23 - 24 - 31 - 34 - 35 - 36 - 43 - 53 - 58 - 63 - 82 - 85 - 86 - 87 - 97 - 99.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 15 - 17 - 31 - 33 - 48 no primeiro sorteio; 01 - 17 - 40 - 41 - 42 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 884 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 7

Coluna 3: 4

Coluna 4: 8

Coluna 5: 6

Coluna 6: 6

Coluna 7: 2

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 07 - 08- 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24.

