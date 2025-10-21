Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (21/10), cinco loterias: os concursos 2930 da Mega-Sena; o 3518 da Lotofácil; o 6858 da Quina; o 2310 da Timemania e o 1131 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 74 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões teve os seguintes números sorteados: 31 - 55 - 70 - 78 - 80.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 20 - 26. O mês da sorte é 07 (julho).

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 37 milhões apresentou o seguinte resultado: 02 - 17 - 44 - 47 - 55 - 62 - 66. O time do coração é o 77 (Vila Nova/GO).

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25.

