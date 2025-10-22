Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Confira o sorteio das loterias desta quarta - (crédito: Reprodução/Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 6859 da Quina; o 2876 da Dupla Sena; o 3519 da Lotofácil; o 296 da +Milionária; o 2839 da Lotomania e o 762 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 14-17-22-24-30-38. Os trevos sorteados foram: 3-1.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 20-29-31-36-42-46 no primeiro sorteio; 10-17-23-37-39-45 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$1,12 milhão.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 23-33-36-39-79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$3,8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02-09-13-23-26-38-45-48-51-56-61-69-73-76-77-83-87-93-95-98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$2,9 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 7

Coluna 3: 5

Coluna 4: 3

Coluna 5: 1

Coluna 6: 0

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04-05-06-07-08-13-14-16-17-18-20-21-22-23-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra:

*Loterias em apuração