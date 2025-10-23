Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (23/10), cinco loterias: os concursos 2931 da Mega-Sena; o 3520 da Lotofácil; o 6860 da Quina; o 2311 da Timemania e o 1132 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 83 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 46 - 58 - 62 - 69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 06 - 13 - 17 - 23 - 26 - 29. O mês da sorte é 01 (janeiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 38 milhões apresentou o seguinte resultado: 17 - 32 - 34 - 37 - 68 - 71 - 72. O time do coração é o 53 (Náutico - PE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

