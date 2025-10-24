InícioBrasil
Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (24), a Quina 6861, a Lotofácil 3521, a Lotomania 2840, a Super Sete 763 e a Dupla Sena 2877

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (24/10), cinco loterias: os concursos 6861 da Quina; o 2877 da Dupla Sena; o 3521 da Lotofácil; o 2840 da Lotomania e o 763 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 15 milhões, teve os seguintes números sorteados: 26 - 32 - 42 - 57 - 78.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.


Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra. 

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/10/2025 19:51 / atualizado em 24/10/2025 20:02
