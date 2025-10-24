Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (24/10), cinco loterias: os concursos 6861 da Quina; o 2877 da Dupla Sena; o 3521 da Lotofácil; o 2840 da Lotomania e o 763 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 15 milhões, teve os seguintes números sorteados: 26 - 32 - 42 - 57 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.