Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Caixa sorteou, na noite desta segunda-feira (27/10), a Quina 6863, a Lotofácil 3523, a Dupla-Sena 2878, a Lotomania 2841 e a Super Sete 764

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (27/10), cinco loterias: os concursos 6863 da Quina, o 3523 da Lotofácil, o 2841 da Lotomania, 2878 da Dupla-Sena e o 764 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve os seguintes números sorteados: 28 - 47 - 50 - 65 - 79.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.


Confira o sorteio na íntegra. 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/10/2025 19:51 / atualizado em 27/10/2025 20:02
