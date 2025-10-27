Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (27/10), cinco loterias: os concursos 6863 da Quina, o 3523 da Lotofácil, o 2841 da Lotomania, 2878 da Dupla-Sena e o 764 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve os seguintes números sorteados: 28 - 47 - 50 - 65 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.