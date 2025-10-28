Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (28/10), cinco loterias: os concursos 2933 da Mega-Sena; o 3524 da Lotofácil; o 6864 da Quina; o 2313 da Timemania e o 1134 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 20 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 18 - 55 - 58 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 10 - 14 - 20 - 24 - 28 - 31. O mês da sorte é 08 (agosto).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 40 milhões apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 06 - 32 - 33 - 68 - 70. O time do coração é o 29 (Coritiba/PR).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.