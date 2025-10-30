Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (30/10), cinco loterias: os concursos 2934 da Mega-Sena; o 3526 da Lotofácil; o 6866 da Quina; o 2314 da Timemania e o 1135 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 31 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 12 - 46 - 65 - 73.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07 - 09 - 13 - 19 - 25 - 29 - 30. O mês da sorte é 03 (março).

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 41 mil apresentou o seguinte resultado: 26 - 30 - 34 - 36 - 38 - 60 - 74. O time do coração é o 39 - Floresta/CE.

Confira o sorteio na íntegra.