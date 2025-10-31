Curitiba recebe evento que promove inteligência artificial como serviço social

A inteligência artificial pode ser muito mais do que uma revolução tecnológica — pode ser uma ferramenta concreta para transformar realidades. Com essa proposta, o Devs de Impacto chega a Curitiba, nos dias 1º e 2 de novembro, reunindo 60 desenvolvedores em uma maratona de 36 horas dedicada a criar soluções de I.A. para desafios reais da sociedade brasileira, desde problemas estruturais, como o clima e a educação, até questões cotidianas de acesso a serviços públicos.

O evento faz parte de uma série nacional que já passou por São Paulo e ainda seguirá para João Pessoa (8 e 9 de novembro). Em Curitiba, as inscrições, que são totalmente gratuitas, já estão esgotadas.

A iniciativa é uma realização do iMasters em parceria com a ApplyBrasil e conta com apoio da OpenAI e da NewHack. O formato é simples e colaborativo: equipes de três a quatro participantes têm dois dias para desenvolver protótipos de soluções baseadas em I.A., com acompanhamento de mentores e especialistas. O time vencedor de cada edição recebe R$ 20 mil, além de US$ 1,5 mil em créditos de API da OpenAI.

Pioneiro na inclusão da I.A. no currículo, com mais de 500 mil estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio já utilizando diferentes ferramentas com esta tecnologia em sala de aula, o Paraná ocupa a sétima colocação entre os estados com maior proporção de usuários do ChatGPT em relação à população. Os dados são do governo estadual e de um recente estudo divulgado pela OpenAI.

Transformação social

Para Caio Coimbra, diretor executivo da ApplyBrasil, o Devs de Impacto mostra como a I.A. pode se tornar uma aliada direta da transformação social. “Nosso objetivo é inspirar os desenvolvedores brasileiros a aplicar a inteligência artificial para resolver desafios reais. Queremos mostrar que a tecnologia tem o poder de melhorar vidas e ampliar o acesso a direitos”, afirma.

O hackathon reforça o papel do Brasil como um dos ecossistemas mais promissores em inovação e I.A. – um dos três maiores mercados globais de usuários semanais do ChatGPT e o segundo em número de desenvolvedores usando a API da OpenAI. O Devs de Impacto busca catalisar esse talento, transformando criatividade em soluções concretas para o país.

