InícioBrasil
Tecnologia

Curitiba recebe evento que promove inteligência artificial como serviço social

Hackathon Devs de Impacto ocorre neste fim de semana e premia desenvolvedores que criem soluções com I.A. para desafios estruturais ou cotidianos da sociedade

Hackathon Devs de Impacto premia desenvolvedores de soluções com I.A. para desafios sociais - (crédito: ApplyBrasil e iMasters./Divulgação)
Hackathon Devs de Impacto premia desenvolvedores de soluções com I.A. para desafios sociais - (crédito: ApplyBrasil e iMasters./Divulgação)

A inteligência artificial pode ser muito mais do que uma revolução tecnológica — pode ser uma ferramenta concreta para transformar realidades. Com essa proposta, o Devs de Impacto chega a Curitiba, nos dias 1º e 2 de novembro, reunindo 60 desenvolvedores em uma maratona de 36 horas dedicada a criar soluções de I.A. para desafios reais da sociedade brasileira, desde problemas estruturais, como o clima e a educação, até questões cotidianas de acesso a serviços públicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O evento faz parte de uma série nacional que já passou por São Paulo e ainda seguirá para João Pessoa (8 e 9 de novembro). Em Curitiba, as inscrições, que são totalmente gratuitas, já estão esgotadas.

A iniciativa é uma realização do iMasters em parceria com a ApplyBrasil e conta com apoio da OpenAI e da NewHack. O formato é simples e colaborativo: equipes de três a quatro participantes têm dois dias para desenvolver protótipos de soluções baseadas em I.A., com acompanhamento de mentores e especialistas. O time vencedor de cada edição recebe R$ 20 mil, além de US$ 1,5 mil em créditos de API da OpenAI.

Pioneiro na inclusão da I.A. no currículo, com mais de 500 mil estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio já utilizando diferentes ferramentas com esta tecnologia em sala de aula, o Paraná ocupa a sétima colocação entre os estados com maior proporção de usuários do ChatGPT em relação à população. Os dados são do governo estadual e de um recente estudo divulgado pela OpenAI.

Hackathon Devs de Impacto premia desenvolvedores de soluções com I.A. para desafios sociais
Hackathon Devs de Impacto premia desenvolvedores de soluções com I.A. para desafios sociais (foto: ApplyBrasil e iMasters./Divulgação)

Transformação social

Para Caio Coimbra, diretor executivo da ApplyBrasil, o Devs de Impacto mostra como a I.A. pode se tornar uma aliada direta da transformação social. “Nosso objetivo é inspirar os desenvolvedores brasileiros a aplicar a inteligência artificial para resolver desafios reais. Queremos mostrar que a tecnologia tem o poder de melhorar vidas e ampliar o acesso a direitos”, afirma.

O hackathon reforça o papel do Brasil como um dos ecossistemas mais promissores em inovação e I.A. – um dos três maiores mercados globais de usuários semanais do ChatGPT e o segundo em número de desenvolvedores usando a API da OpenAI. O Devs de Impacto busca catalisar esse talento, transformando criatividade em soluções concretas para o país.

Serviço:
Devs de Impacto – Curitiba (PR)
1º e 2 de novembro
Tema: Clima
Site oficial: clique aqui

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/10/2025 00:32
SIGA
x