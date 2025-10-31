Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (31/10), cinco loterias: os concursos 6867 da Quina; o 2880 da Dupla Sena; o 3527 da Lotofácil; o 2843 da Lotomania e o 766 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 33 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 05 - 18 - 19 - 56.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 05 - 19 - 24 - 27 - 30 - 38 - 43 - 47 - 52 - 54 - 57 - 61 - 62 - 73 - 74 - 85 - 92 - 94 - 96.

Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.