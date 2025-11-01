Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (1/11), seis loterias: os concursos 2935 da Mega-Sena; o 6868 da Quina; o 3528 da Lotofácil; 299 da +Milionária; o 2315 da Timemania e o 1136 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 33 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 36 milhões, teve os seguintes números sorteados: 10 - 17 - 26 - 33 - 38.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 42 milhões apresentou o seguinte resultado: 03 - 12 - 41 - 49 - 54 - 66 - 78. O time do coração é o 18 (Brasil/RS).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 800 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 06 - 17 - 19 - 24 - 25 - 30. O mês da sorte é 09 (setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 14 - 20 - 24 - 25 - 35 - 39. Os trevos sorteados foram: 2 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.