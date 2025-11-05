Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (5/11), seis loterias: os concursos 6871 da Quina; o 2882 da Dupla Sena; o 3531 da Lotofácil; o 300 da +Milionária; o 2845 da Lotomania e o 768 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07 - 21 - 31 - 44 - 45.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 09 - 10 - 18 - 19 - 20 - 38. Os trevos sorteados foram: 1 - 4.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 03 - 31 - 42 - 48 - 49 no primeiro sorteio; 15 - 18 - 21 - 26 - 35 - 40 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 650 mil e R$ 42 mil, respectivamente.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 600 mil , a Lotomania apresentou os seguintes números: 16 - 21 - 30 - 31 - 37 - 39 - 44 - 53 - 54 - 58 - 68 - 69 - 73 - 75 - 81 - 83 - 85 - 86 - 90 - 96.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 5

Coluna 3: 8

Coluna 4: 0

Coluna 5: 2

Coluna 6: 5

Coluna 7: 9

