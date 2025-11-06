Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (6/11), cinco loterias: os concursos 2937 da Mega-Sena; o 3532 da Lotofácil; o 6872 da Quina; o 2317 da Timemania e o 1138 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 47 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 06 - 26 - 37 - 44.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 23 - 25.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 09 - 10 - 16 - 21 - 26 - 27 - 31. O mês da sorte é 03 (março).

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 44 milhões apresentou o seguinte resultado: 06 - 04 - 38 - 41 - 51 - 66 - 68. O time do coração é o 19 (Brasiliense-DF).

