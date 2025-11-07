Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (7/11), cinco loterias: os concursos 6873 da Quina; o 2883 da Dupla Sena; o 3533 da Lotofácil; o 2846 da Lotomania e o 769 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 24 - 28 - 35 - 36.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 12 - 13 - 14 - 16 - 25 - 28 - 33 - 39 - 41 - 42 - 53 - 60 - 67 - 68 - 73 - 74 - 76 - 92 - 93 - 97.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 08 - 18 - 20 - 25 - 50 no primeiro sorteio; 02 - 20 - 27 - 31 - 38 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 810 mil e R$ 50 mil.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 8

Coluna 3: 4

Coluna 4: 6

Coluna 5: 3

Coluna 6: 3

Coluna 7: 0

Confira o sorteio na íntegra.