Alcolumbre diz que somará esforços para reconstruir cidades atingidas por tornado

O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, solidarizou-se, por meio de nota, com o Estado do Paraná, em especial com as famílias de Rio Bonito do Iguaçu, duramente atingidas pelo tornado que devastou a região. De acordo com o último boletim da Defesa Civil estadual, cinco pessoas morreram, mais de 700 estão feridas, 28 estão desabrigadas e mais de mil tiveram de deixar suas casas.

"As imagens dessa tragédia comovem o Brasil. São cenas de destruição, mas também de coragem, fé e união de um povo que, mesmo diante da dor e das perdas, começa a se reerguer", diz um trecho da nota.

Em outro momento, o parlamentar disse que o Senado se une aos paranaenses, colocando-se à disposição das autoridades estaduais e municipais, e de toda a sociedade civil, para somar esforços na reconstrução das vidas, dos lares e da esperança.

"Expresso meu mais sincero pesar às famílias que perderam entes queridos e minha solidariedade aos feridos e a todos que tiveram suas casas e sonhos atingidos. Que a fé, a união e o amparo coletivo ajudem o Paraná a se reerguer com dignidade, amor e força", disse a nota oficial.

Na manhã deste sábado (8/11), a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, embarcaram em voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino à região de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil estadual, seis pessoas morreram, 750 estão feridas, 28 estão desabrigadas e mais de mil tiveram de deixar suas casas. A força do vento provocou destruição generalizada, com destelhamentos, quedas de árvores e postes, colapso de estruturas e interrupção no fornecimento de energia e água. Segundo o boletim, cerca de 10 mil pessoas foram afetadas.

