Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (8/11), seis loterias: os concursos 2938 da Mega-Sena; o 6874 da Quina; o 3534 da Lotofácil; 301 da +Milionária; o 2318 da Timemania e o 1139 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 02 - 04 - 07 - 10 - 11 - 29. Os trevos sorteados foram: 1 e 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/11/2025 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 55.874.476, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/11/2025 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5.271.590,39, teve os seguintes números sorteados: 03 - 36 - 61 - 63 - 65.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/11/2025 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 45 milhões, apresentou o seguinte resultado: 01 - 08 - 17 - 37 - 48 - 59 - 60. O time do coração é o 74 — Tocantinópolis/TO.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/11/2025 (foto: Reprodução/CAIXA )

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 05 - 17 - 19 - 28 - 29 - 30. O mês da sorte é 12 — Dezembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/11/2025 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 .

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 08/11/2025 (foto: Reprodução/CAIXA )