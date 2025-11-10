Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (10/11), cinco loterias: os concursos 6875 da Quina, o 3535 da Lotofácil, o 2847 da Lotomania, 2884 da Dupla-Sena e o 770 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 22 - 23 - 34 - 64.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 05 - 07 - 13 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 43 - 44 - 48 - 51 - 55 - 70 - 71 - 72 - 73 - 82 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 06 - 08 - 20 - 34 - 40 - 46 no primeiro sorteio; 02 - 13 - 17 - 22 - 47 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 52 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 4

Coluna 3: 3

Coluna 4: 4

Coluna 5: 4

Coluna 6: 9

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.