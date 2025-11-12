Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (12/11), seis loterias: os concursos 6877 da Quina; o 2885 da Dupla Sena; o 3537 da Lotofácil; o 302 da +Milionária; o 2848 da Lotomania e o 771 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 26 - 27 - 36 - 41 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 12 - 38 - 40 - 43 - 44 - 48. Os trevos sorteados foram: 5 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 27 - 35 - 36 - 42 - 49 no primeiro sorteio; 20 - 22 - 23 - 32 - 42 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 154 mil e R$ 37 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 02 - 07 - 08 - 19 - 21 - 25 - 27 - 37 - 38 - 47 - 49 - 52 - 59 - 64 - 66 - 74 - 85 - 88 - 92.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 7

Coluna 3: 6

Coluna 4: 0

Coluna 5: 5

Coluna 6: 7

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

