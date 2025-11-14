Indígenas realizam novo protesto na COP30, em Belém

Esse não é o primeiro protesto realizado na COP30 - (crédito: Rosana Hessel/CB/D.A Press)

Belém – Indígenas Mundukuru realizam manifestação na entrada principal dos negociadores da 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, em Belém, nesta sexta-feira (14/11). A entrada principal dos negociadores e representantes dos países que participam do evento, a Zona Azul, foi interditada pouco antes das 7h.

Procurados, os organizadores ainda não comentaram o assunto, mas a expectativa é de que as negociações e os painéis previstos para hoje possam ser comprometidos. Uma entrada lateral foi aberta pela saída do local. O Pavilhão do Brasil ainda permanece fechado.

Esse não é o primeiro protesto realizado na COP30. Na terça-feira (11/11), um grupo de manifestantes e indígenas tentou ocupar a área da Zona Azul, onde são realizadas as negociações da conferência. Após esse fato, a Organização das Nações Unidas (ONU) encaminhou uma carta pedindo para que o governo federal reforce a segurança nas imediações do evento.

