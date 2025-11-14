Mega Sena, Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Super Sete e + Milionária: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (14/11), cinco loterias: os concursos 2940 da Mega-Sena; o 6879 da Quina; o 2886 da Dupla Sena; o 3539 da Lotofácil; o 303 da +Milionária; o 2849 da Lotomania e o 772 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 99 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 04 - 25 - 32 - 43 - 71.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 29 - 30 - 35 - 41 - 47 no primeiro sorteio; 09 - 10 - 16 - 19 - 43 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 297 mil e R$ 39 mil, respectivamente.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 11 - 12 - 13 - 25 - 39 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 5.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 11 - 16 - 18 - 23 - 25 - 34 - 35 - 39 - 42 - 53 - 54 - 58 - 60 - 66 - 67 - 71 - 74 - 88 - 90 - 91.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 9

Coluna 3: 0

Coluna 4: 9

Coluna 5: 7

Coluna 6: 9

Coluna 7: 4

Confira o sorteio na íntegra.