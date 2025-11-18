PF prende Daniel Vorcaro em operação contra fraudes no sistema financeiro

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (18/11), Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em operação para desarticular um esquema de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A Operação Compliance Zero combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
A PF cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
A investigação começou em 2024, após pedido do Ministério Público Federal, e identificou indícios de que uma instituição financeira teria produzido carteiras de crédito fictícias ou infladas que depois foram negociadas com outro banco e mais tarde substituídas por ativos classificados como irregularmente avaliados.
Segundo os investigadores, os títulos insubsistentes eram apresentados como ativos legítimos o que poderia gerar prejuízos não apenas às instituições envolvidas mas também ao mercado e a investidores que confiam na solidez dos documentos financeiros lastreados por bancos.
As diligências buscam mapear a cadeia de participação no esquema que teria acontecido em múltiplas etapas desde a criação artificial de créditos até a troca por ativos de avaliação duvidosa dentro de instituições reguladas.
