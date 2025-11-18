Passageiras saem no tapa em ônibus e vão parar na delegacia

Briga teria começado por causa de um assento preferencial do ônibus da linha 30 (Estação Diamante/Centro) - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um ônibus da linha 30 (Estação Diamante/Centro) foi parar em um batalhão da Polícia Militar, no bairro Teixeira Dias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), depois que duas passageiras se agrediram. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (18/11) e o motivo da briga foi um assento preferencial.

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas mulheres, de 29 e 53 anos, estavam com machucados visíveis no rosto quando chegaram no batalhão. Elas foram medicadas na UPA Barreiro e liberadas.

Aos militares, uma testemunha de 20 anos, amiga da envolvida mais nova, contou que as duas estavam na fila do ônibus, dentro da Estação Diamante, quando uma senhora desconhecida furou a fila. A jovem envolvida, então, teria falado para a senhora respeitar a fila e a senhora disse que era do grupo de pessoas preferenciais.

Segundo o relato, a discussão continuou dentro do ônibus e a envolvida mais velha entrou no meio, até que as duas entraram em luta corporal. A amiga tentou apaziguar a briga e chegou a cair na catraca, machucando o ombro. Ela recusou atendimento médico e afirmou que iria ao hospital sozinha se precisasse.

Uma outra testemunha relatou que viu as duas mulheres brigando antes de subir no coletivo, por um motivo desconhecido, e dentro dele também, pelo motivo de que a mais jovem estava sentada em um banco preferencial.

Segundo a Polícia Militar, a mulher de 53 anos contou que o grupo entrou no ônibus e a mulher mais jovem sentou em uma cadeira preferencial. Ela relatou que viu um senhor idoso e com deficiência em pé e pediu que a jovem cedesse o lugar. Segundo ela, a jovem se recusou e várias outras pessoas passaram a insistir na cessão. Neste momento, a jovem se levantou e começou a chamar a mulher de “vagabunda” e que ela “colocaria a bunda onde quisesse”.

Ainda segundo o relato da mulher de 53 anos, a jovem se encostou na barra de proteção do motorista e, seguindo com os xingamentos, ficou em uma posição “provocativa”, constrangendo a todos os passageiros. Ela afirmou que se sentiu ameaçada e puxou os cabelos da mulher, o que começou uma briga física. Segundo ela, na parte final da briga, a mais jovem teria afirmado que “iria dar uns tiros na cara” dela.

Conforme o documento policial, a mulher mais jovem admitiu que se sentou em um assento preferencial, mas se levantou depois que a outra discutiu com ela. A jovem contou que ignorou quando a mulher a chamava de “folgada” e se apoiou na barra de proteção do motorista, de costas para a mulher. Porém, neste momento, a autora puxou o cabelo dela, fazendo com que ela caísse na roleta do ônibus, o que começou a briga física.

As duas mulheres foram autuadas pelo crime de lesão corporal e deverão comparecer ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio. Caso não compareçam, outras medidas legais poderão ser tomadas. Após o registro da ocorrência, ambas foram liberadas.