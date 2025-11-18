Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (18/11), cinco loterias: os concursos 2941 da Mega-Sena; o 3541 da Lotofácil; o 6881 da Quina; o 2321 da Timemania e o 1142 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 30 - 33 - 35 - 48 - 51.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 3 milhões teve os seguintes números sorteados: 26 - 49 - 52 - 54 - 57.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 05 (maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 49 milhões apresentou o seguinte resultado: 05 - 09 - 13 - 15 - 27 - 31 - 52. O time do coração é o 43 (Grêmio/RS).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.