Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (19/11), seis loterias: os concursos 6882 da Quina; o 2888 da Dupla Sena; o 3542 da Lotofácil; o 304 da +Milionária; o 2851 da Lotomania e o 774 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 05 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16 - 18 - 36 - 60 - 80.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 02 - 14 - 22 - 36 - 40 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 2.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 08 - 28 - 38 - 39 - 47 no primeiro sorteio; 19 - 31 - 40 - 46 - 48 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 570 mil e R$ 39 mil, respectivamente.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 536 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 08 - 15 - 20 - 24 - 25 - 30 - 34 - 37 - 40 - 43 - 51 - 60 - 62 - 67 - 77 - 81 - 85 - 87 - 94.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 9

Coluna 3: 9

Coluna 4: 8

Coluna 5: 6

Coluna 6: 2

Coluna 7: 6

