Estudantes trocam socos no Mineirão durante "maior aula de IA do mundo"

Vídeos compartilhados nas redes sociais expõem diversos momentos de brigas entre estudantes no Mineirão nesta quarta-feira (19/11). O local estava recebendo a maior aula de inteligência artificial do mundo, reunindo aproximadamente 30 mil jovens.

Alunos da rede estadual de ensino relataram ao jornal Estado de Minas que, desde a chegada no Gigante da Pampulha, presenciaram conflitos entre os estudantes, com arremessos de garrafas de água e troca de socos.

Já no início do aulão, os apresentadores pediram para os torcedores do Atlético e do Cruzeiro se manifestarem, o que causou uma nova confusão. “No nosso setor tinha uma turma jogando água nas pessoas e outros alunos começaram a jogar de volta. Eu mesmo levei uma garrafada nas costas”, relatou Arthur Hassel, aluno da Escola Estadual Mendes Pimentel, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Com o evento paralisado, professores e responsáveis pelos alunos decidiram voltar para as escolas. Neste momento, mais confusões foram relatadas pelos jovens. Vídeos mostram brigas acontecendo, inclusive, na esplanada do estádio.

“Foi uma confusão até na hora de ir embora. Alguns alunos e professores ficaram para trás, ainda no estádio. Enquanto estávamos indo até o ônibus, tinha gente na briga”, contou Arthur. “Depois de conseguir reunir todo mundo, vimos várias pessoas machucadas do lado de fora do Mineirão. Vi uma pessoa desmaiada, com garis cuidando dela, porque não tinha policial, não tinha bombeiro”, completou.

'Cena de guerra'

“Tinha poucos seguranças e eles não conseguiram conter nenhuma briga que teve, também faltou organização. As pessoas que estavam lá poderiam ter respeitado, mas virou uma cena de guerra, Jogos Vorazes. O aulão durou só quatro minutos”, disse Diogo Alves, também estudante. Ele também presenciou a briga generalizada e a comparou com o filme.

O jovem também relatou ter sentido falta de mais seguranças no local. “Parece que não teve uma preparação para o evento, ficou todo mundo amontoado”, contou. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que o evento contava com uma equipe de 170 seguranças - o ideal é um contingente de 100 a 120 seguranças, segundo a pasta - e também a presença de policiais militares no lado de fora do Mineirão.

Maior aula de IA

O evento realizado pela Secretaria de Educação, em parceria com a Google, tinha como objetivo combinar conceitos com demonstrações práticas de sistemas como o Gemini, NotebookLM, Nano Banana e Canva. A expectativa do Executivo estadual era bater o recorde mundial de maior aula presencial de inteligência artificial reconhecido pelo Guinness Book. Até o momento, o recorde pertence a Portugal, com 1,4 mil participantes.

