Após incêndio, adiamento do fim da Conferência do Clima não está descartado

Apesar de a organização da Conferência informar que o cronograma está mantido como previsto, terminando neste sexta-feira (21), o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, não descarta a possibilidade de adiamento nas negociações. Em entrevista ao programa J10, da GloboNews, Corrêa do Lago reconheceu que as discussões, que ainda estão em aberto, podem se estender para além do dia hoje. "A negociação ainda está com muitos temas em aberto. Ainda há grandes discordâncias sobre alguns dos temas principais da COP. Então, vamos ver se a gente consegue acabar amanhã (hoje)", disse o embaixador.

"Nós não queremos apresentar documentos que ninguém leu. A gente quer que haja essa participação, que é o que caracterizou a preparação dessa COP", justificou. Na mesma entrevista, Ana Toni, diretora-executiva da Conferência, disse que está sendo feito um esforço com alterações no cronograma, para que se possa apresentar um documento final. As consultas aos delegados começaram ontem mesmo e, segundo ela, os debates serão retomados antes das 8h, horário previsto anteriormente, podendo ser estendido ao longo da noite de hoje, "ou até pela madrugada".

Reabertura

O espaço da Zona Azul — onde ocorre 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) — foi reaberto às 20h40, depois de uma avaliação de segurança, pelo Corpo de Bombeiros. A informação foi divulgada pela organização do evento, por volta das 21h30.

"As autoridades brasileiras restabeleceram as condições de operação no espaço da conferência, obtiveram o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros e devolveram a área à UNFCCC [órgão da ONU que trata de mudanças climáticas. A Zona Azul foi restabelecida e voltou a funcionar às 20h40 de hoje" diz a nota.

O texto informa que a área afetada pelo incêndio ficará isolada até a conclusão da conferência.

As atividades plenárias, que ficaram suspensas desde o início da tarde, só serão retomadas na manhã desta sexta-feira (21).

"Seguimos acompanhando atentamente a condição de todas as pessoas que necessitaram de atendimento médico e permanecemos em coordenação com os serviços de saúde", diz a nota da organização.



