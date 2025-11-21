Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (21/11), cinco loterias: os concursos 6883 da Quina; o 2889 da Dupla Sena; o 3543 da Lotofácil; o 2852 da Lotomania e o 775 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 08 - 44 - 45 - 52 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





