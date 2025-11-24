Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (24/11), cinco loterias: os concursos 6885 da Quina, o 3545 da Lotofácil, o 2853 da Lotomania, 2890 da Dupla-Sena e o 776 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 39 - 41 - 68 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 11 - 27 - 37 - 41 - 43 - 52 - 53 - 57 - 60 - 62 - 66 - 68 - 71 - 73 - 77 - 79 - 82 - 87 - 90 - 95.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 11 - 12 - 16 - 23 - 34 no primeiro sorteio; 13 - 25 - 27 - 29 - 41 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 879 mil e R$ 45 mil, respectivamente.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 2

Coluna 3: 1

Coluna 4: 6

Coluna 5: 1

Coluna 6: 8

Coluna 7: 9

Confira o sorteio na íntegra.