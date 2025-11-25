Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (25/11), cinco loterias: os concursos 2943 da Mega-Sena; o 3546 da Lotofácil; o 6886 da Quina; o 2323 da Timemania e o 1144 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 20 - 33 - 63 - 69.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 05 - 11 - 13 - 23 - 24 - 26. O mês da sorte é 03 (Março).

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 51 milhões apresentou o seguinte resultado: 13 - 33 - 52 - 60 - 65 - 66 - 79. O time do coração é o 62 (Portuguesa/RJ).

Confira o sorteio na íntegra.