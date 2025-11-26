Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (26/11), seis loterias: os concursos 6887 da Quina; o 2891 da Dupla Sena; o 3547 da Lotofácil; o 306 da +Milionária; o 2854 da Lotomania e o 777 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 16 - 29 - 57 - 67 - 72. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 07 - 09 - 11 - 41 - 48 - 50. Os trevos sorteados foram: 6 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14 - 26 - 28 - 31 - 36 - 42 no primeiro sorteio; 03 - 12 - 22 - 28 - 34 - 40 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 45 mil, respectivamente. A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 04 - 05 - 07- 18 - 25 - 26 - 28 - 37 - 38 - 40 - 42 - 50 - 54 - 57 - 68 - 73 - 76 - 88 - 89.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 9

Coluna 3: 1

Coluna 4: 5

Coluna 5: 0

Coluna 6: 8

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

