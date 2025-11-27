Grupo que vendia "Mounjaro falso" pela internet é alvo da PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27/11), a Operação Slim, com o objetivo de desarticular uma rede que produzia, fracionava e comercializava clandestinamente tirzepatida, princípio ativo presente em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade, como o Monjauro. A investigação aponta que o grupo mantinha uma estrutura de fabricação irregular e vendia o produto em larga escala pela internet, sem qualquer controle sanitário, colocando consumidores em risco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, incluindo clínicas, laboratórios, comércios e residências ligadas aos suspeitos. A ação conta com apoio da Anvisa e das Vigilâncias Sanitárias estaduais.
Segundo a PF, o grupo montou um esquema de produção em condições totalmente incompatíveis com as exigências sanitárias. Foram encontrados indícios de envase (embalagem), rotulagem e distribuição feitos sem esterilidade mínima e com sinais de produção em série, semelhante a uma linha industrial.
As investigações também revelaram que a tirzepatida clandestina era comercializada por plataformas digitais, acompanhada de estratégias de marketing que induziam o público a acreditar que a fabricação contínua do produto seria permitida. Tudo era vendido sem rastreabilidade, sem controle de qualidade e sem garantia de segurança.
Além da produção ilegal, os investigadores apontam que o grupo manipulava o princípio ativo do Mounjaro, medicamento de grande procura no país para emagrecimento, sem autorização, sem pagar patente e desrespeitando normas sanitárias.
Durante as buscas, a PF apreendeu carros de luxo, incluindo uma Ferrari, relógios de alto valor e aviões registrados em nome de laranjas do grupo criminoso. Também foram recolhidos documentos, insumos, frascos, rótulos e equipamentos que passarão por análise laboratorial e perícia técnica.
Saiba Mais
- Brasil ICMBio confirma vírus letal em 11 ararinhas-azuis recapturadas na Bahia
- Brasil Menos de 1% tenta romper tornozeleira eletrônica: 'Eu não tentaria. Você vai ser penalizado', diz fabricante
- Brasil 'Salário de CEO' e benefícios turbinados: as estratégias de empresas na disputa por talentos em IA no Brasil