Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (27/11), cinco loterias: os concursos 2944 da Mega-Sena; o 3548 da Lotofácil; o 6888 da Quina; o 2324 da Timemania e o 1145 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 15 - 23 - 39 - 40 - 59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05 - 29 - 37 - 52 - 69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 380 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 09 - 12 - 14 - 16 - 22 - 27. O mês da sorte é 09 (setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 53 milhões apresentou o seguinte resultado: 05 - 18 - 42 - 50 - 65 - 67 - 76. O time do coração é o 48 (Juazeirense/BA).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.