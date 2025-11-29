Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (29/11), seis loterias: os concursos 2945 da Mega-Sena; o 6890 da Quina; o 3550 da Lotofácil; 307 da +Milionária; o 2325 da Timemania e o 1146 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 27 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 02 - 03 - 07 - 27 - 33.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.









Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.