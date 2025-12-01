Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (1/12), cinco loterias: os concursos 6891 da Quina, o 3551 da Lotofácil, o 2856 da Lotomania, 2893 da Dupla-Sena e o 779 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 19 - 29 - 35 - 64 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 -22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 42 - 43 - 53 - 67 - 69 - 72 - 79 - 85 - 93 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 10 - 27 - 33 - 43 - 44 no primeiro sorteio; 01 - 10 - 23 - 33 - 36 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 56 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 4

Coluna 3: 0

Coluna 4: 0

Coluna 5: 0

Coluna 6: 9

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.