Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (2/12), cinco loterias: os concursos 2946 da Mega-Sena; o 3552 da Lotofácil; o 6892 da Quina; o 2326 da Timemania e o 1147 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.







Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.