Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (3/12), seis loterias: os concursos 6893 da Quina; o 2894 da Dupla Sena; o 3553 da Lotofácil; o 308 da +Milionária; o 2857 da Lotomania e o 780 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 31 - 64 - 68 - 72.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 12 - 16 - 18 - 19 - 35 - 40. Os trevos sorteados foram: 1 - 6.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 08 - 11 - 14 - 16 - 36 no primeiro sorteio; 01 - 09 - 17 - 20 - 30 - 47 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 53 mil, respectivamente.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 12 - 13 - 20 - 22 - 26 - 30 - 34 - 36 - 52 - 69 - 74 - 77 - 80 - 82 - 87 - 92 - 95 - 96 - 99.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 4

Coluna 3: 0

Coluna 4: 2

Coluna 5: 2

Coluna 6: 3

Coluna 7: 9

