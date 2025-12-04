Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (4/12), cinco loterias: os concursos 2947 da Mega-Sena; o 3554 da Lotofácil; o 6894 da Quina; o 2327 da Timemania e o 1148 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 10 - 15 - 37 - 39 - 44.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 22 - 24 - 33 - 44 - 69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 06 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23. O mês da sorte é 05 (maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 58 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 07 - 35 - 42 - 46 - 71 - 73. O time do coração é o 09 (Atlético/GO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.