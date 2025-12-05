Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (5/12), cinco loterias: os concursos 6895 da Quina; o 2895 da Dupla Sena; o 3555 da Lotofácil; o 2858 da Lotomania e o 781 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 15 - 38 - 64 - 67 - 73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01- 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 496 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 03 - 06 - 08 - 09 - 20 - 24 - 25 - 43 - 44 - 52 - 58 - 61 - 66 - 67 - 77 - 88 - 89 - 90 - 93.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09 - 20 - 24 - 26 - 30 - 39 no primeiro sorteio; 04 - 05 - 06 - 23 - 35 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 65 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 100 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 5

Coluna 3: 4

Coluna 4: 4

Coluna 5: 3

Coluna 6: 6

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.