Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (6/12), seis loterias: os concursos 2948 da Mega-Sena; o 6896 da Quina; o 3556 da Lotofácil; 309 da +Milionária; o 2328 da Timemania e o 1149 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 01 - 08 - 15 - 30 - 37 - 47 . Os trevos sorteados foram: 2 e 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 06/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 12.727.900,98, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 24 - 37 - 52 - 53 - 58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 06/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Quina, com prêmio previsto de R$ 6.256.207,94, teve os seguintes números sorteados: 03 - 23 - 64 - 66 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 06/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 60 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 15 - 29 - 49 - 57 - 59 - 73 . O time do coração é o 47 — Jacuipense/BA.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 06/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 09 - 10 - 17 - 22 - 27 - 30. O mês da sorte é 02 — Fevereiro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 06/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 06/12/2025 (foto: Reprodução/CAIXA)