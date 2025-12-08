InícioBrasil
Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Caixa sorteou, na noite desta segunda-feira (8/12), a Quina 6897, a Lotofácil 3557, a Dupla-Sena 2896, a Lotomania 2859 e a Super Sete 782

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (8/12), cinco loterias: os concursos 6897 da Quina, o 3557 da Lotofácil, o 2859 da Lotomania, 2896 da Dupla-Sena e o 782 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 19 - 35 - 75 - 79.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Por Correio Braziliense
postado em 08/12/2025 20:53 / atualizado em 08/12/2025 21:02
