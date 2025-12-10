Operação mira agressores envolvidos em crimes sexuais contra crianças

A ação cumpre 26 mandados de prisão contra procurados pelo crime de estupro de vulnerável - (crédito: Ciete Silvério/Governo de São Paulo)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realiza na manhã desta quarta-feira (10/12), uma operação contra agressores sexuais de crianças e adolescentes. A ação cumpre 26 mandados de prisão contra procurados pelo crime de estupro de vulnerável.

Os mandados da "Operação Sentinela de Aço" estão sendo cumpridos nas zonas sul, leste, oeste e norte da capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do estado, entre os alvos está um condenado a 85 anos de prisão, responsável por abusos contra crianças de sua própria família.

"Outro mandado se refere a um condenado a 15 anos de prisão, pelo estupro de uma criança de 3 anos, além de um agressor que abusou, por seis anos, de uma adolescente à época dos fatos", disse a SSP.

Ainda segundo a pasta, há foragidos acusados de estupro de vulnerável de outros estados como Maranhão e Bahia que fugiram para São Paulo, na tentativa de se esconder e tentar escapar do cumprimento da pena.

As investigações mostram ainda que a maioria dos procurados é acusada de violência doméstica, indicando comportamento agressivo e alto risco social.

