Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Caixa sorteou, na noite desta quarta-feira (10/12), a Quina 6899, a Lotomania 2860, a Super Sete 783, a Lotofácil 3559, a Dupla Sena 2897 e a +Milionária 310

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (10/12), seis loterias: os concursos 6899 da Quina; o 2897 da Dupla Sena; o 3559 da Lotofácil; o 310 da +Milionária; o 2860 da Lotomania e o 783 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 598 mil, teve os seguintes números sorteados: 17 - 42 - 50 - 56 - 76.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.


