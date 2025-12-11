Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (11/12), cinco loterias: os concursos 2950 da Mega-Sena; o 3560 da Lotofácil; o 6900 da Quina; o 2330 da Timemania e o 1151 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 36 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 10 - 33 - 34 - 36 - 58.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 06 - 18 - 21 - 22 - 24 - 31. O mês da sorte é 06 (junho).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 64 milhões apresentou o seguinte resultado: 22 - 31 - 50 - 52 - 56 - 57 - 69. O time do coração é o 53 (Náutico/PE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.