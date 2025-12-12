Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (12/12), cinco loterias: os concursos 6901 da Quina; o 2898 da Dupla Sena; o 3561 da Lotofácil; o 2861 da Lotomania e o 784 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 42 - 45 - 57 - 78.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 13 - 17 - 22 - 29 - 32 - 36 - 46 - 50 - 57 - 66 - 71 - 75 - 77 - 81 - 86 - 89 - 90 - 95 - 99.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 17 - 22 - 23 - 30 - 36 - 49 no primeiro sorteio; 08 - 13 - 15 - 22 - 33 - 34 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 75 mil, respectivamente.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 0

Coluna 3: 1

Coluna 4: 5

Coluna 5: 3

Coluna 6: 3

Coluna 7: 3

