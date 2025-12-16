Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (16/12), cinco loterias: os concursos 2952 da Mega-Sena; o 3564 da Lotofácil; o 6904 da Quina; o 2332 da Timemania e o 1153 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 49 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 14 - 23 - 42 - 46.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 67 milhões apresentou o seguinte resultado: 13 - 17 - 23 - 28 - 47 - 50 - 71. O time do coração é o 29 (Coritiba/PR).

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 27. O mês da sorte é 07 (julho).

Confira o sorteio na íntegra.