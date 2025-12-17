Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (17/12), seis loterias: os concursos 6905 da Quina; o 2900 da Dupla Sena; o 3565 da Lotofácil; o 312 da +Milionária; o 2863 da Lotomania e o 786 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 18 - 24 - 60 - 78.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 18 - 27 - 33 - 48 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 5.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08 - 12 - 21 - 24 - 26 - 33 no primeiro sorteio; 16 - 19 - 22 - 28 - 41 - 48 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 67 mil, respectivamente.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 18 - 28 - 29 - 30 - 32 - 37 - 47 - 60 - 61 - 71 - 72 - 78 - 81 - 82 - 85 - 87 - 88 - 89 - 93 - 96.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 600 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 0

Coluna 3: 7

Coluna 4: 1

Coluna 5: 8

Coluna 6: 9

Coluna 7: 3

Confira o sorteio na íntegra.